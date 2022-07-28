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    Сбежавший из гатчинского суда Андрей Бовт может прятаться в парках. Полиция предупреждает — он опасен

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    Фото: 47news.ru
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    Полиция продолжает поиски Андрея Бовта, сбежавшего из зала суда в Гатчинском районе Ленинградской области. Психически неуравновешенный отец восьмерых детей может прятаться в ближайших парках. Об этом 28 июля сообщают 47news.

    Фото: 47news.ru
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    Беглеца ищут сотрудники уголовного розыска, просматриваются записи камер видеонаблюдения. Предполагается, что Бовт мог направиться в сторону Приоратского парка. Однако рядом с ним расположен еще и Дворцовый парк Гатчины. Совокупная площадь обоих — 297 гектаров.

    Полиция просит быть внимательнее и присмотреться к мужчине плотного телосложения в черной куртке, вельветовых брюках и черных ботинках. На Бовте может быть надета медицинская маска. Если вы увидите кого-то похожего, смело звоните по телефону дежурной части ОМВД Гатчинского района Ленобласти: 8 (81371) 2–25–70. Подсудимый психически неуравновешен и может представлять опасность, поэтому самостоятельно геройствовать и идти на контакт не стоит.

    Накануне Бовт сбежал из Гатчинского горсуда, отпросившись у санитаров в туалет.

    Ему инкриминируют уголовные статьи об изнасиловании девочки, не достигшей 14-летнего возраста, а также иных действиях сексуального характера, статьи о незаконном приобретении и хранении оружия и взрывчатых веществ, незаконном изготовлении оружия и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

    Фото: 47news.ru
    Фото: 47news.ru

    По версии следствия, обвиняемый проявлял не совсем отцовские чувства по отношению к своей дочери — в частном доме в Химози он якобы насиловал девочку с 6 до 13 лет.

    Супруга Бовта, как писали 47news, о происходящем знала, но не обращалась в полицию, поскольку муж, с ее слов, обещал «отрезать ей язык и расстрелять, и таким образом спасти её душу». Девочке он якобы грозил тем же.

    Кроме того, не позднее 2019-го он, предположительно, купил боеприпасы и несколько единиц огнестрельного оружия, конструкции которого менял под себя.

    Вдобавок было установлено, что мужчина являлся родным отцом семи несовершеннолетних, однако у них не обнаружили ни свидетельств о рождении, ни регистрации. В школу дети не ходили, как никогда не обращались с родителем и за медицинской помощью. Обвиняемый, как полагает следствие, запрещал им покидать жилище и систематически избивал ребят.

    Во время обыска силовики нашли в доме тренировочные площадки, залежи оружия и жилеты с аббревиатурой ФСБ. Сам Бовт заявлял о своей связи с ГРУ. До этого о семье со странностями полицейским рассказала местная жительница.

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