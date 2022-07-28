Сбежавший из гатчинского суда Андрей Бовт может прятаться в парках. Полиция предупреждает — он опасен

Полиция продолжает поиски Андрея Бовта, сбежавшего из зала суда в Гатчинском районе Ленинградской области. Психически неуравновешенный отец восьмерых детей может прятаться в ближайших парках. Об этом 28 июля сообщают 47news.
Беглеца ищут сотрудники уголовного розыска, просматриваются записи камер видеонаблюдения. Предполагается, что Бовт мог направиться в сторону Приоратского парка. Однако рядом с ним расположен еще и Дворцовый парк Гатчины. Совокупная площадь обоих — 297 гектаров.
Полиция просит быть внимательнее и присмотреться к мужчине плотного телосложения в черной куртке, вельветовых брюках и черных ботинках. На Бовте может быть надета медицинская маска. Если вы увидите кого-то похожего, смело звоните по телефону дежурной части ОМВД Гатчинского района Ленобласти: 8 (81371) 2–25–70. Подсудимый психически неуравновешен и может представлять опасность, поэтому самостоятельно геройствовать и идти на контакт не стоит.
Накануне Бовт сбежал из Гатчинского горсуда, отпросившись у санитаров в туалет.
Ему инкриминируют уголовные статьи об изнасиловании девочки, не достигшей 14-летнего возраста, а также иных действиях сексуального характера, статьи о незаконном приобретении и хранении оружия и взрывчатых веществ, незаконном изготовлении оружия и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.