Москвич на чужом мотоцикле насмерть разбился о столб в Купчино

Авария с мотоциклистом, перебравшим поребрик и столб во Фрунзенском районе Петербурга, оказалась смертельной. Об этом стало известно «Фонтанке» 28 июля.
По уточнённой информации, в ДТП на улице Ярослава Гашека, 2, накануне ночью попал 40-летний житель Москвы. Он не справился с управлением Suzuki GSX 1300 R. Мотоцикл налетел сначала на поребрик, потом на столб и сломал его.
На место прибыла машина реанимации. Как сообщало движение «Мотосолидарность», мотоциклиста госпитализировали в тяжёлом состоянии. До больницы его не довезли, он скончался.
Suzuki принадлежит 24-летнему петербуржцу.