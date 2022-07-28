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    Москвич на чужом мотоцикле насмерть разбился о столб в Купчино

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    Авария с мотоциклистом, перебравшим поребрик и столб во Фрунзенском районе Петербурга, оказалась смертельной. Об этом стало известно «Фонтанке» 28 июля.

    По уточнённой информации, в ДТП на улице Ярослава Гашека, 2, накануне ночью попал 40-летний житель Москвы. Он не справился с управлением Suzuki GSX 1300 R. Мотоцикл налетел сначала на поребрик, потом на столб и сломал его.

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    На место прибыла машина реанимации. Как сообщало движение «Мотосолидарность», мотоциклиста госпитализировали в тяжёлом состоянии. До больницы его не довезли, он скончался.

    Suzuki принадлежит 24-летнему петербуржцу.

    Фото: Мотосолидарность ДТП

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