Ничего не знаем. МИД и адвокаты прокомментировали заявление США об обмене Бута на американцев

Москва не получала обращений насчет телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, во время которого якобы должен обсуждаться обмен россиянина Виктора Бута на американцев. Об этом 27 июля сообщает МИД РФ.



«Кроме сообщений СМИ, никаких обращений не было. Мы ориентируемся на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную», — рассказали в МИД РФ ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать новости о возможном обмене. Адвокаты Уилана Владимир Жеребенков и Ольга Карлова заявили, что к ним по поводу обмена никто не обращался.