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    Ничего не знаем. МИД и адвокаты прокомментировали заявление США об обмене Бута на американцев

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    Москва не получала обращений насчет телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, во время которого якобы должен обсуждаться обмен россиянина Виктора Бута на американцев. Об этом 27 июля сообщает МИД РФ.

    «Кроме сообщений СМИ, никаких обращений не было. Мы ориентируемся на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную», — рассказали в МИД РФ ТАСС.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать новости о возможном обмене. Адвокаты Уилана Владимир Жеребенков и Ольга Карлова заявили, что к ним по поводу обмена никто не обращался.

    «Мы надеемся, что российское правительство ответит правительству США и примет это предложение или пойдет на иную уступку, которая позволит Полу вернуться домой к своей семье», — рассказал «Интерфаксу» сам Уилан.

    Жена Бута Алла заявила, что ни она сама, ни ее муж ничего не знают о переговорах по обмену. «Мы, конечно, предполагаем, что такие переговоры могут идти, но об этом не говорим, потому что никакой информации ни у него, ни у меня нет», — добавила она (цитата по РИА Новости).

    Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена собирается обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что намерен обсудить этот вопрос на этой неделе во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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