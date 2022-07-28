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    МИД ответил на идею Финляндии отказаться от выдачи туристических виз россиянам

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    2 комментария

    В министерстве иностранных дел России считают дискриминационной идею о прекращении выдачи Финляндией туристических виз гражданам страны.

    Если идея будет воплощена, Москва оставляет за собой право на ответные меры. Об этом говорится в заявлении официального представителя российского МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

    «Ограничение поездок росграждан по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях. В случае осуществления соответствующих планов российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры», – говорится в заявлении.

    Напомним, об идее перестать выдавать россиянам туристические визы представители парламентских партий Финляндии высказались 26 июля. Сообщение вызвало волну дезинформации в социальных сетях: якобы решение уже принято. На самом деле, это не так. Подробности читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 2

    27503938228 Июл 2022 в 00:23
    машка спляшет
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