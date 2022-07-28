МИД ответил на идею Финляндии отказаться от выдачи туристических виз россиянам

В министерстве иностранных дел России считают дискриминационной идею о прекращении выдачи Финляндией туристических виз гражданам страны.



Если идея будет воплощена, Москва оставляет за собой право на ответные меры. Об этом говорится в заявлении официального представителя российского МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Ограничение поездок росграждан по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях. В случае осуществления соответствующих планов российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры», – говорится в заявлении.