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    В NASA назвали свои сроки ухода России с МКС

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    Россия планирует остаться на МКС хотя бы до 2028 года. Такое мнение высказала руководитель космических операций NASA Кэти Людерс, сообщает Reuters.

    По данным агентства, в NASA не получали информации о том, что время пребывания российских космонавтов на МКС будет изменено. При этом Кэти Людерс заявила, что отношения американского космического ведомства и Роскосмоса остаются «обычными».

    О том, что Россия планирует покинуть МКС новый глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил в ходе доклада Владимиру Путину накануне. Были названы и сроки — после 2024 года. Предполагается, что к тому времени страна начнет формирование собственной орбитальной станции. Уже есть и проект того, как она будет выглядеть.

    На уход России с МКС отреагировал в том числе основатель и владелец SpaceX Илон Маск.

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