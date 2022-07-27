В NASA назвали свои сроки ухода России с МКС

Россия планирует остаться на МКС хотя бы до 2028 года. Такое мнение высказала руководитель космических операций NASA Кэти Людерс, сообщает Reuters.



По данным агентства, в NASA не получали информации о том, что время пребывания российских космонавтов на МКС будет изменено. При этом Кэти Людерс заявила, что отношения американского космического ведомства и Роскосмоса остаются «обычными».

О том, что Россия планирует покинуть МКС новый глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил в ходе доклада Владимиру Путину накануне. Были названы и сроки — после 2024 года. Предполагается, что к тому времени страна начнет формирование собственной орбитальной станции. Уже есть и проект того, как она будет выглядеть.