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    Минфин пояснил идею о налогах зарубежных сотрудников российских компаний

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    Предложение обязать сотрудников российских компаний, работающих удаленно за рубежом, платить налоги в России, не предполагает серьезных изменений в налоговых условиях. Об этом говорится в публикации Минфина от 27 июля.

    В законах предлагается уточнить, что зарплата таких сотрудников — все равно доход от источников в России. Если физлицо платит налоги в стране резидентства, у которой есть соглашение с РФ об избежании двойного налогообложения, то налог в этой стране можно уменьшить на сумму уплаченного в России НДФЛ.

    Минфин полагает, что нужно исключить практику неуплаты подоходного налога дистанционным работникам, которые ни в одной стране не получают статус налогового резидента или получают такой статус в низконалоговой юрисдикции. «Это искусственно делает работу в России на российские компании — как в офисе, так и удаленно — менее привлекательной по сравнению с такой же работой, но дистанционно за пределами страны», — отмечают в ведомстве.

    Сейчас физлица, работающие и получающие выплаты в России, но живущие более 180 дней за ее пределами, должны платить налог по ставке 30%. Те, кто живет и работает в стране постоянно, платят его по ставке 13–15%.

    В Минфине добавляют, что предложение не касается налогообложения сотрудников зарубежных филиалов российских компаний. «Принципы налогообложения, исторически заложенные в Налоговом кодексе по НДФЛ, должны сохраняться вне зависимости от формы трудовой деятельности», — говорят в ведомстве.

    Резонансные поправки в налоговое законодательство Минфин опубликовал накануне. Они предполагают, что гражданин России утрачивает статус налогового резидента РФ в случае, если он находится за пределами страны не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

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