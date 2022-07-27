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    Заместитель Набиуллиной увольняется из Центробанка России, не проработав и года

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    Заместитель председателя Банка России Юрий Исаев покидает ЦБ с 1 августа. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба регулятора.

    «Заместитель председателя Банка России Юрий Исаев принял решение покинуть Банк России 1 августа 2022 года по собственному желанию», — говорится в сообщении Центробанка РФ.

    Должность зампреда Исаев занял 26 января 2022 года. Он курировал департамент противодействия недобросовестным практикам, департамент финансового мониторинга и валютного контроля, а также представительство Банка России в КНР.

    Недавно председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о судьбе доллара в России. «Будут обращаться даже в самом апокалиптическом сценарии», — считает она.

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