Заместитель Набиуллиной увольняется из Центробанка России, не проработав и года

Заместитель председателя Банка России Юрий Исаев покидает ЦБ с 1 августа. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба регулятора.
«Заместитель председателя Банка России Юрий Исаев принял решение покинуть Банк России 1 августа 2022 года по собственному желанию», — говорится в сообщении Центробанка РФ.
Должность зампреда Исаев занял 26 января 2022 года. Он курировал департамент противодействия недобросовестным практикам, департамент финансового мониторинга и валютного контроля, а также представительство Банка России в КНР.
Недавно председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о судьбе доллара в России. «Будут обращаться даже в самом апокалиптическом сценарии», — считает она.