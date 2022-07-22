«Будут обращаться даже в самом апокалиптическом сценарии». Набиуллина рассказала о судьбе доллара в России

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о том, будет ли доллар в дальнейшем иметь хождение в России. В частности, она пообещала, что оборот наличных в американской валюте в РФ сохранится при любом сценарии. Такое заявление главы ЦБ РФ прозвучало 22 июля на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.



«Даже в самом таком, апокалиптическом, если можно сказать, сценарии, сложном сценарии, у нас наличный доллар в стране будет обращаться», — цитирует Набиуллину РИА Новости.