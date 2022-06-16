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    ПМЭФ2022

    Троекратное «нет». Набиуллина исключила возможность запрета доллара и евро в России

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    13 комментариев

    В России не собираются вводить запрет на доллар, евро и другие иностранные валюты. Об этом в ходе ПМЭФ-2022 в четверг, 16 июня, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

    трансляция ПМЭФ

    «Нет, нет. У нас еще и другие валюты есть — (их тоже) нет», — заверила Набиуллина, отвечая на соответствующий вопрос модератора сессии председателя думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова.

    Также глава ЦБ исключила возможность конфискации валютных вкладов россиян.

    Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что в России должны быть сняты большинство действующих сейчас стабилизационных валютных ограничений.

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    Комментарии (13)

    Alex000
    Так есть или нет? :D
    Leo64
    Запрет иностранных валют - это вообще феерично. Но, в принципе, возможно. Как и то, что Набиуллина перестанет быть главой ЦБ. И в конце концов, она всего лишь исполнитель. А в "закрытой" стране вполне достаточно одной своей валюты, а остальные - по 67 копеек, в истории такое уже было ))
    AndrewBarsik
    Ползучая конфискация валютных вкладов уже идёт полным ходом, а они всё исключают...
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