Троекратное «нет». Набиуллина исключила возможность запрета доллара и евро в России

В России не собираются вводить запрет на доллар, евро и другие иностранные валюты. Об этом в ходе ПМЭФ-2022 в четверг, 16 июня, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Нет, нет. У нас еще и другие валюты есть — (их тоже) нет», — заверила Набиуллина, отвечая на соответствующий вопрос модератора сессии председателя думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова.

Также глава ЦБ исключила возможность конфискации валютных вкладов россиян.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что в России должны быть сняты большинство действующих сейчас стабилизационных валютных ограничений.