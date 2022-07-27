Скончался солист Мариинского театра Юрий Марусин

На 77-м году жизни 27 июля скончался солист Мариинского театра, педагог Санкт-Петербургской консерватории Юрий Марусин. Печальную новость сообщили в Мариинском театре.

Народный артист России, лауреат Государственной премии СССР, кавалер ордена Почета Юрий Марусин родился в 1945 году на Урале в городе Кизел. В 1975 году окончил Ленинградскую консерваторию и стажировался в театре Ла Скала.



Солистом Мариинского театра Марусин стал в 1980 году. В 1982 году артист был признан музыкальным обществом Италии лучшим иностранным певцом сезона за исполнение партии Габриэля в опере «Симон Бокканегра». Выступал на сцене венской Staatsoper, на Зальцбургском фестивале, побеждал в международных конкурсах.

