    Пробки

    5/10

    usd58.66eur59.41
    Кладбища маршрутокПетербургский батальонЗапреты в киноОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Музыка

    Скончался солист Мариинского театра Юрий Марусин

    2332
    1 комментарий

    На 77-м году жизни 27 июля скончался солист Мариинского театра, педагог Санкт-Петербургской консерватории Юрий Марусин. Печальную новость сообщили в Мариинском театре.

    ПоделитьсяПоделиться

    Народный артист России, лауреат Государственной премии СССР, кавалер ордена Почета Юрий Марусин родился в 1945 году на Урале в городе Кизел. В 1975 году окончил Ленинградскую консерваторию и стажировался в театре Ла Скала.

    Солистом Мариинского театра Марусин стал в 1980 году. В 1982 году артист был признан музыкальным обществом Италии лучшим иностранным певцом сезона за исполнение партии Габриэля в опере «Симон Бокканегра». Выступал на сцене венской Staatsoper, на Зальцбургском фестивале, побеждал в международных конкурсах.

    В репертуаре тенора было шестьдесят девять оперных партий. Долгие годы он преподавал вокал в Санкт-Петербургской консерватории. Записал три сольных диска с камерными произведениями русских и зарубежных композиторов.

    «Одна из самых глубоких и художественно совершенных работ певца — образ Германа в «Пиковой даме» Чайковского. В этой партии Юрий Марусин выступал на самых престижных мировых сценах — во Франции, Испании, Великобритании, Германии, США и других странах. Но эталонным остался тот образ мятущегося, страдающего Германа, который Марусин создал на сцене Кировского театра, — в спектакле Юрия Темирканова», — вспоминают об артисте в Мариинском театре.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ5

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close
    close