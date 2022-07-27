Шестеро петербуржцев стали призёрами конкурса по искусственному интеллекту

Шестеро петербуржцев стали призёрами конкурса «Цифровой прорыв», который был посвящён искусственному интеллекту (ИИ). Сильнейшие разработчики разделили призовой фонд в три миллиона рублей.



«Наш город — один из лидеров цифровизации в стране. И высокие места в специализированных чемпионатах и конкурсах это подтверждают», — заявил 27 июля губернатор Петербурга Александр Беглов.



В чемпионате, проводившемся по всей России, приняли участие более полутора тысяч человек из 75 регионов страны, большинство из них — молодые специалисты от 18 до 25 лет. В ходе состязания они за месяц создали рабочие решения на базе ИИ.

