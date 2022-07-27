    Пробки

    5/10

    usd58.66eur59.41
    Кладбища маршрутокПетербургский батальонЗапреты в киноОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Шестеро петербуржцев стали призёрами конкурса по искусственному интеллекту

    750
    1 комментарий

    Шестеро петербуржцев стали призёрами конкурса «Цифровой прорыв», который был посвящён искусственному интеллекту (ИИ). Сильнейшие разработчики разделили призовой фонд в три миллиона рублей.

    «Наш город — один из лидеров цифровизации в стране. И высокие места в специализированных чемпионатах и конкурсах это подтверждают», — заявил 27 июля губернатор Петербурга Александр Беглов.

    В чемпионате, проводившемся по всей России, приняли участие более полутора тысяч человек из 75 регионов страны, большинство из них — молодые специалисты от 18 до 25 лет. В ходе состязания они за месяц создали рабочие решения на базе ИИ.

    В середине июля четверо школьников из Петербурга завоевали медали Международной математической олимпиады в Осло.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close
    close