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    Четверо петербургских школьников завоевали медали Международной математической олимпиады

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    Российские школьники взяли шесть медалей Международной математической олимпиады. Четверо из них — петербуржцы. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба Смольного.

    Олимпиада проходила в Осло. Формат был смешанный. Школьники участвовали в личном первенстве, выполняли задания дистанционно. Россиянам удалось получить по три золотые и серебряные медали.

    Среди шести победителей — четверо учащихся петербургского физико-математического лицея № 239. Золотые награды получили выпускники Иван Бахарев и Максим Туревский. Серебряные медали завоевали — выпускница Таисия Коротченко и ученик 10-го класса Роман Кузнецов.

    Петербургских школьников с победой поздравил губернатор Александр Беглов.

    Также золото досталось школьнице из Казани Галии Шарафетдиновой и московскому десятикласснику Денису Мустафину.

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