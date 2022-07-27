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    Импорт автомобилей из Китая упал. Они подорожали в среднем на 1,5 тысячи долларов

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    Объем импорта автомобилей из Китая в Россию в первом полугодии 2022 года упал на 6 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 64,6 тыс. штук.

    При этом весь объем потерь пришелся на второй квартал — с апреля по июнь. В начале же года поставки относительно 2021 года заметно росли.

    Только в январе импорт китайских машин превысил прошлогодний уровень вдвое — за первый месяц удалось привезти более 20 тыс. автомобилей. В феврале и марте объемы упали на фоне строгих коронавирусных ограничений в Китае и длинных праздников.

    Однако после выхода из карантинного режима поставки не начали расти, а наоборот, обрушились более чем вдвое.

    Сокращение поставок китайских автомобилей происходит на фоне колоссального падения продаж на российском авторынке. По итогам первого полугодия россияне купили в салонах лишь 15 % от прошлогодних объемов. Подробности читайте в материале «Фонтанки».

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