Импорт автомобилей из Китая упал. Они подорожали в среднем на 1,5 тысячи долларов

Объем импорта автомобилей из Китая в Россию в первом полугодии 2022 года упал на 6 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 64,6 тыс. штук.



При этом весь объем потерь пришелся на второй квартал — с апреля по июнь. В начале же года поставки относительно 2021 года заметно росли.