К Финляндскому вокзалу хотят «прислонить» гостиницу. Показываем, как она будет выглядеть

На Градостроительном совете Петербурга 27 июля рассмотрят архитектурно-градостроительный облик гостиницы, которую хотят построить около Финляндского вокзала.
Заказчиком работ является ООО «Лидер». Облик разработало архитектурное бюро «Настас и партнеры». Строительство гостиницы планируется по адресу: площадь Ленина, участок 21. Комплекс рассчитан на 111 номеров. Площадь номерного фонда 2457 кв. м, общая площадь — 5328 кв. м.
Здание имеет этажность от 5 до 8 этажей. В подвальном помещении должен разместиться подземный паркинг.