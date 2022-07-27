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    К Финляндскому вокзалу хотят «прислонить» гостиницу. Показываем, как она будет выглядеть

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    На Градостроительном совете Петербурга 27 июля рассмотрят архитектурно-градостроительный облик гостиницы, которую хотят построить около Финляндского вокзала.

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    Заказчиком работ является ООО «Лидер». Облик разработало архитектурное бюро «Настас и партнеры». Строительство гостиницы планируется по адресу: площадь Ленина, участок 21. Комплекс рассчитан на 111 номеров. Площадь номерного фонда 2457 кв. м, общая площадь — 5328 кв. м.

    Здание имеет этажность от 5 до 8 этажей. В подвальном помещении должен разместиться подземный паркинг.

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