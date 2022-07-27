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    Дети не рассказали о трагедии. В Омске водолазы нашли тело ребенка

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    В Омске тело 11-летнего мальчика нашли водолазы. Он ушел 26 июля гулять с друзьями и не вернулся. Об этом накануне сообщили в региональном СК.

    Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

    Во время купания мальчик утонул, но ребята решили ничего не говорить родителям, потому что испугались ответственности. Оказалось, что ребенок утонул во время купания в реке Омь.

    Семья начала поиски, в которых участвовали более 100 волонтеров, сотрудники правоохранительных органов.

    Накануне друзья погибшего рассказали следователю о произошедшем. «Водолазом в реке найдено тело пропавшего 11-летнего мальчика», — говорится в сообщении ведомства.

    Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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