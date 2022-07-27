Дети не рассказали о трагедии. В Омске водолазы нашли тело ребенка

В Омске тело 11-летнего мальчика нашли водолазы. Он ушел 26 июля гулять с друзьями и не вернулся. Об этом накануне сообщили в региональном СК.

Во время купания мальчик утонул, но ребята решили ничего не говорить родителям, потому что испугались ответственности. Оказалось, что ребенок утонул во время купания в реке Омь.



Семья начала поиски, в которых участвовали более 100 волонтеров, сотрудники правоохранительных органов.



Накануне друзья погибшего рассказали следователю о произошедшем. «Водолазом в реке найдено тело пропавшего 11-летнего мальчика», — говорится в сообщении ведомства.

