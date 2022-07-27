В Петербурге обнальщики получили реальные сроки за «обнуление» компаний

Куйбышевский районный суд огласил приговор в отношении Давида Тодуа и Ирины Шуваловой. Их признали виновными в мошенничестве и незаконной банковской деятельности. Как сообщает 27 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга, оба вину признали и получили реальные сроки.

Давид Тодуа был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора. Фемида отмерила ему 2 года и 8 месяцев в ИК общего режима. Шувалова получила 2,5 года в ИК общего режима, но с отсрочкой до 2031 года — пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Ранее по этому же делу условный срок получил экс-замглавы межрайонной налоговой инспекции Александр Кудаев. От имени четырех компаний Кудаев и сообщники подавали в ФНС недостоверные нулевые отчеты, и ранее уплаченные налоги стали отражаться как излишне уплаченные. Фигуранты подали заявления на возврат — хотели получить чуть больше 12 млн рублей, но смогли только около полутора миллионов.