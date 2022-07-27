Спрос на загородную недвижимость упал на 34% — повлияли высокие цены

Во втором квартале 2022 года на загородном рынке Петербурга и Ленобласти было продано 1,9 тыс. коттеджей, участков и таунхаусов, подсчитали в Консалтинговом центре «Петербургская недвижимость» (Setl Group). По сравнению с первым кварталом спрос упал на 34% и впервые за последние два года оказался ниже 2 тысяч лотов.
В целом за первое полугодие спрос сократился на 20% по сравнению с первым полугодием 2021 года, было продано 4,7 тыс. лотов. «Несмотря на это снижение, при сохранении текущих условий на рынке мы прогнозируем высокий спрос по итогам 2022 года: на уровне 8–9 тысяч участков, коттеджей и таунхаусов, что превышает показатели допандемийных лет», — рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group).
До сих пор, в течение двух лет, начиная со II квартала 2020 года, каждый квартал продавалось 2,5–3,2 тыс. лотов — причиной были закрытые границы и высокие цены на отдых внутри страны. При этом одновременно со спросом росли и цены — по сравнению с 2018–2019 гг. средние бюджеты сделок с коттеджами и участками с подрядом практически удвоились в массовом сегменте, а в сегментах «бизнес» и «элита» выросли на 40–50%. «Конечно, рост цен — один из главных факторов снижения продаж в этом квартале и полугодии», — добавила Ольга Трошева.
Выросли цены и на участки без подряда. В этом полугодии основной объем сделок пришелся на участки без подряда с ценой сотки земли от 200 тысяч рублей — доля выросла до 37%. Тогда как еще 10 лет назад большая часть (63%) сделок осуществлялась с участками по цене до 100 тыс. рублей за сотку. В в 2018 году доля таких покупок снизилась до 37%, а в первом полугодии 2022 года — и вовсе до 24%, что является минимальным уровнем.