Спрос на загородную недвижимость упал на 34% — повлияли высокие цены

Во втором квартале 2022 года на загородном рынке Петербурга и Ленобласти было продано 1,9 тыс. коттеджей, участков и таунхаусов, подсчитали в Консалтинговом центре «Петербургская недвижимость» (Setl Group). По сравнению с первым кварталом спрос упал на 34% и впервые за последние два года оказался ниже 2 тысяч лотов.

В целом за первое полугодие спрос сократился на 20% по сравнению с первым полугодием 2021 года, было продано 4,7 тыс. лотов. «Несмотря на это снижение, при сохранении текущих условий на рынке мы прогнозируем высокий спрос по итогам 2022 года: на уровне 8–9 тысяч участков, коттеджей и таунхаусов, что превышает показатели допандемийных лет», — рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group).