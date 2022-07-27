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    «Рушится на наших глазах». Экс-премьер Нетаньяху раскритиковал власти Израиля за ухудшение отношений с РФ

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    Бывший премьер-министр Израиля и глава оппозиционной партии «Ликуд» Беньямин Нетаньяху подверг критике нынешнего премьера Яира Лапиду и главу военного ведомства Бени Ганца за конфликт с Россией. Об этом 27 июля сообщает телеканал «12».

    Он объяснил, что Израиль много лет выстраивал дружеские отношения с Россией. «В последние дни я обеспокоен тем, что то, что мы строили годами, рушится прямо на наших глазах в последние недели <…> Это происходит из-за сочетания дилетантизма, безответственности и высокомерия», — рассказал бывший премьер-министр.

    Нетаньяху считает, что Израиль находится «в разгаре опасного кризиса» с Россией. Если конфликт не будет разрешен, он может привести к серьезному ущербу для безопасности страны, добавил экс-премьер.

    Недавно Минюст РФ попросил суд ликвидировать автономную некоммерческую организацию «Еврейское агентство «Сохнут», которая занимается репатриацией в Израиль. Премьер-министр Яир Лапид поручил приготовить ответ на закрытие агентства.

    Еврейское агентство «Сохнут» — международная организация, которая занимается репатриацией в Израиль. На его сайте указано, что с момента своего создания в 1929 году агентство «доставило в Израиль более трех миллионов репатриантов и создало в Израиле около тысячи новых поселений». Также одной из своих целей организация указывает помощь евреям в сохранении и укреплении связей с Израилем.

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