«Рушится на наших глазах». Экс-премьер Нетаньяху раскритиковал власти Израиля за ухудшение отношений с РФ

Бывший премьер-министр Израиля и глава оппозиционной партии «Ликуд» Беньямин Нетаньяху подверг критике нынешнего премьера Яира Лапиду и главу военного ведомства Бени Ганца за конфликт с Россией. Об этом 27 июля сообщает телеканал «12».

Он объяснил, что Израиль много лет выстраивал дружеские отношения с Россией. «В последние дни я обеспокоен тем, что то, что мы строили годами, рушится прямо на наших глазах в последние недели <…> Это происходит из-за сочетания дилетантизма, безответственности и высокомерия», — рассказал бывший премьер-министр.