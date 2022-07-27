От укусов клещей в Ленобласти пострадали около тысячи детей. Много случаев — у границ Петербурга

С начала года по 26 июля управление Роспотребнадзора по Ленинградской области зарегистрировало 4 490 пострадавших от укусов клещей, в том числе 975 детей. Соседствующие с Петербургом Всеволожский и Гатчинский районы — в числе лидеров по числу пострадавших.



Клещи кусаются во всех 17 районах области. Больше всего — в Тихвинском (857), Гатчинском (504), Бокситогорском (499), Всеволожском (388), Киришском (361). В Волховском районе насчитали 344 случая, в Тосненском — 310.

