От укусов клещей в Ленобласти пострадали около тысячи детей. Много случаев — у границ Петербурга

С начала года по 26 июля управление Роспотребнадзора по Ленинградской области зарегистрировало 4 490 пострадавших от укусов клещей, в том числе 975 детей. Соседствующие с Петербургом Всеволожский и Гатчинский районы — в числе лидеров по числу пострадавших.
Клещи кусаются во всех 17 районах области. Больше всего — в Тихвинском (857), Гатчинском (504), Бокситогорском (499), Всеволожском (388), Киришском (361). В Волховском районе насчитали 344 случая, в Тосненском — 310.
Зарегистрировано 8 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 15 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.
«За прошедшую неделю проведены исследования 165 клещей, снятых с пострадавших, на наличие вируса клещевого энцефалита, возбудитель обнаружен в 5 клещах. На наличие возбудителя клещевого боррелиоза исследовано 125 клещей — боррелии обнаружены в 40 клещах. На наличие возбудителя моноцитарного эрлихиоза исследовано 59 клещей — возбудители обнаружены в 3 клещах. На наличие возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека исследовано 59 клещей — возбудитель обнаружены в 2 клещах», — отмечается в сообщении.
В Ленобласти ведётся акарицидная обработка территорий, уже охвачено 3 730 гектаров. Против энцефалита с начала года привиты 49 189 человек, в том числе 25 043 ребенка, а планируется привить 71 456 человек, в том числе 52 тысячи детей.
Как писала «Фонтанка», к началу июля от укусов клещей в России уже умерли почти два десятка человек.