В Петербурге и Ленобласти задержана троица, подозреваемая в мошенничестве с квартирой на улице Орбели

Оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками ФСБ и СОБРа задержали троих мужчин, подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью. За одним пришли в СНТ «Малина» во Всеволожском районе, за вторым — в Зеленогорск, за третьим — в Шушары. Всем от 45 до 53 лет. Об этом «Фонтанке» стало известно 27 июля.

По версии следствия, самый старший из знакомых в ноябре 2021 года с неустановленными лицами обманным путем оформил договор купли-продажи квартиры на улице Орбели. Злоумышленники нашли покупателя, в декабре жилплощадь перешла к нему. Собственнице квартиры был причинен ущерб в размере 8 млн рублей. По данному факту в начале июня было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.