Минздрав: Для ревакцинации от ковида подходит первый компонент «Спутника V»

Для ревакцинации от COVID-19 можно использовать первый компонент «Спутника V», поскольку он абсолютно идентичен «Спутнику Лайт». Об этом инфекционист Минздрава рассказал ТАСС 27 июля.



По его словам, запас вакцины «Спутник V» в российских регионах обеспечен в нужном объёме.



Отметим, что Роспотребнадзор по-прежнему рекомендует проходить ревакцинацию против коронавируса раз в полгода.



В России в конце июля число заболевших ковидом стало расти. Это связано с приходом новых высококонтагиозных вариантов «омикрона». Что за штаммы «кентавр» и «ниндзя» и чем они нам угрожают, читайте на «Фонтанке».

