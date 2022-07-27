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    COVID-19

    Минздрав: Для ревакцинации от ковида подходит первый компонент «Спутника V»

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    Для ревакцинации от COVID-19 можно использовать первый компонент «Спутника V», поскольку он абсолютно идентичен «Спутнику Лайт». Об этом инфекционист Минздрава рассказал ТАСС 27 июля.

    По его словам, запас вакцины «Спутник V» в российских регионах обеспечен в нужном объёме.

    Отметим, что Роспотребнадзор по-прежнему рекомендует проходить ревакцинацию против коронавируса раз в полгода.

    В России в конце июля число заболевших ковидом стало расти. Это связано с приходом новых высококонтагиозных вариантов «омикрона». Что за штаммы «кентавр» и «ниндзя» и чем они нам угрожают, читайте на «Фонтанке».

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