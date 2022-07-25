В России растет число заболевших из-за прихода новых вариантов «омикрона»

Рост числа заболевших новыми вариантами «омикрона» зафиксирован в России. Об этом 25 июля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
«С приходом новых высококонтагиозных геновариантов коронавируса «омикрона», безусловно, ситуация, вы видите, характеризуется увеличением общего количества заболевших, совершенно незначительным увеличением заполнения коечного фонда и то, что эти заболевания протекают не очень тяжело», — сказал она.
По словам главы ведомства, все варианты штамма можно обнаружить с помощью российских тестов.