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    Дебаты кандидатов на пост премьера Великобритании прервались: на вопросе о России ведущая упала в обморок

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    1 комментарий

    Вторые дебаты между кандидатами на пост лидера консерваторов и премьер-министра Великобритании 26 июля прервались, потому что телеведущей Кейт Маккэнн стало плохо. Об этом сообщает «Интерфакс».

    Дебаты организовали TalkTV и The Sun, участниками были глава МИД Лиз Трасс и бывший министр финансов страны Риши Сунак. Трасс отвечала на вопрос, хватит ли ей сил противостоять России на мировой арене. Она говорила, что важно уже сейчас занять твёрдую позицию, и вдруг послышался шум. Трасс воскликнула: «О боже!» — приложила руки к лицу и подошла к упавшей в обморок Кейт Маккэнн. Трансляция прекратилась. Чуть позже второй ведущий, Ян Коллинз, успокоил зрителей, что со всеми участниками съёмок всё в порядке.

    В начале июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден уйти в отставку, он покинет все посты после того, как тори выберут нового лидера. Из восьми кандидатов осталось двое.

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    Комментарии 1

    alex_k27 Июл 2022 в 09:11
    не хватит
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