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    Синоптик рассказал, дойдет ли до России европейская жара

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    Аномальная жара, установившаяся в Западной Европе, в Россию не придёт. Об этом глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил РИА Новости в интервью, опубликованном 27 июля.

    «Нет, она (жара) выклинилась на юго-восток Европы, на Балканы — Турция, Греция. И потом эти процессы уже закончились. Их возможное повторение будет новым процессом, который мы пока не ожидаем», — сказал Шувалов.

    Высокая температура воздуха наблюдается в последние дни в Германии, Франции, Испании, Португалии, Италии, Греции. В Великобритании на прошлой неделе было больше 40 градусов, это рекордный показатель. В России такое не предвидится. Наоборот, в европейской части надвигающийся циклон понизит температуру.

    «Пока жару не ждем, скорее свежий атлантический бриз», — резюмировал метеоролог.

    Напомним, на этой неделе в Северо-Западном федеральном округе, а значит, и в Петербурге, будет заметно прохладнее, чем на остальной территории европейской части России.

    Фото: Дорожный инспектор

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