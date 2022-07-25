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    В Петербурге и Ленобласти к концу недели станет прохладнее

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    Фото: Дорожный комитет Ленинградской области
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    В ближайшие пять дней в Северо-Западном федеральном округе будет заметно прохладнее, чем на остальной территории европейской части России.

    «Если исключить Северо-Западный федеральный округ, то на всей европейской территории России будет примерно одна и та же температура днем в течение рабочей недели — 25–30 градусов. Это и ЦФО, и Поволжье, и Южный федеральный округ, и Северо-Кавказский федеральный округ», — рассказал 25 июля ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    По его словам, на Северо-Западе будет преобладать циклоническая деятельность, обещающая похолодание. Так, в Ленинградской области после скачка до 28 градусов во вторник начнётся понижение до 20–23 градусов тепла.

    Сегодня в Петербурге, напомним, малоактивный циклон сохранит облачную с прояснениями погоду с короткими дождями.

    Фото: Дорожный комитет Ленинградской области

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