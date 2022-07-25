В Петербурге и Ленобласти к концу недели станет прохладнее

В ближайшие пять дней в Северо-Западном федеральном округе будет заметно прохладнее, чем на остальной территории европейской части России.



«Если исключить Северо-Западный федеральный округ, то на всей европейской территории России будет примерно одна и та же температура днем в течение рабочей недели — 25–30 градусов. Это и ЦФО, и Поволжье, и Южный федеральный округ, и Северо-Кавказский федеральный округ», — рассказал 25 июля ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

