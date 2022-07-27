«Фонтанка SUP»: блиц для новичков

До фестиваля «Фонтанка SUP», который пройдет в начале августа в акватории рек Санкт-Петербурга, остается меньше двух недель. На водный карнавал уже зарегистрировалось более четырех тысяч участников. По крайней мере, половина из них будет на нашем фестивале впервые. Для новичков мы подготовили короткий блиц — здесь ответы на самые популярные ваши вопросы. А если что-то осталось непонятным, спрашивайте у нас в официальном сообществе в сети «ВКонтакте».
Смогу ли я зарегистрироваться на месте?
Нет, на месте зарегистрироваться невозможно. Если вы не успели зарегистрироваться, вы не сможете принять участие в фестивале.
Зачем необходимо регистрироваться?
Регистрация даёт право на участие в фестивале и спуск на воду в фестивальном городке. Без стартового номера, который вы получите в фестивальном городке, выход в акваторию будет запрещен. Регистрация также дает вам право использовать помещение для переодевания и участвовать во всех конкурсах, проводимых организаторами фестиваля. Все зарегистрированные участники фестиваля застрахованы.
Будет ли возможность переодеться в стартовом городке? А оставить свои вещи в камере хранения?
В городке будут места для переодевания, которыми могут воспользоваться все зарегистрированные участники фестиваля. Что касается камеры хранения, то она включена в стоимость стартового пакета только для участников спортивной гонки. Для тех, кто зарегистрирован на карнавал, эта услуга будет платной. Стоимость — 300 рублей, оплата на месте, в фестивальном городке, только банковской картой.
Можно ли плыть вдвоем на одном сапе? Достаточно ли одной регистрации?
Если сап двухместный и имеет два лиша, то можно. Регистрироваться должен каждый участник фестиваля.
Можно ли приобрести футболки с символикой фестиваля или иной мерч праздника?
На территории фестивального городка в официальной фестивальной палатке можно будет приобрести футболки и бейсболки с символикой фестиваля, выпущенные ограниченным тиражом специально к нашему празднику. Оплата только банковской картой.
Можно ли не приносить на регистрацию оригинал удостоверения личности, а обойтись его фотокопией?
Можно, если ваша фотокопия четкая и не имеет признаков подделки.
Есть ли ограничения по возрасту для участников?
Да, есть. Принять участие в фестивале могут все желающие, достигшие возраста 18 лет. Дети до 14 лет на воду не допускаются. Подростки в возрасте 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей. При этом родителям придется заполнить типовую расписку, в которой они берут на себя ответственность за безопасность ребенка.
Я собираюсь приехать на личном автомобиле, где можно припарковаться?
Стартовый городок находится в центре города, на отрезке набережной Мойки между Марсовым полем и Михайловским садом. Мест, где разрешены парковки, вокруг много. Но и нас будет несколько тысяч, поэтому советуем приехать заблаговременно. Настоятельно рекомендуем придерживаться Правил дорожного движения и не парковать автомобили там, где это запрещено.
Смогу ли принять участие в фестивале на байдарке или на самодельном плавательном аппарате?
Не сможете! Исходя из прошлого опыта и руководствуясь принципами безопасности, на наш фестиваль мы допускаем только участников на сап-бордах.
Смогу ли я принять участие в фестивале, если у меня нет своего SUPа?
Вы можете поискать в интернете организации, которые предоставляют такие услуги. Мы можем рекомендовать вам своих партнеров — сап-школы, с которыми сотрудничает оргкомитет фестиваля. Такой список можно найти здесь, на официальном сайте фестиваля. Только имейте в виду, что решить этот вопрос лучше заранее, потому что за неделю до фестиваля вы уже вряд ли что-то найдете по разумным ценам.
Смогу ли я встать на доску, если раньше не пробовал? Сколько времени нужно, чтобы научиться?
SUP-серфинг не сложный вид спорта. Всё, что вам необходимо, — это чувство баланса и немного времени для адаптации. Если вы когда-нибудь катались на велосипеде, то у вас обязательно получится проплыть и на доске с веслом, особых навыков для этого не требуется. Дистанция фестиваля — 9 км, сильного течения нет, но, тем не менее, настоятельно рекомендуем потренироваться в сап-школах и проверить свои силы перед фестивалем.
Зачем пристегивать к ноге черный шнурок?
Шнур этот называется лишем. Он пристегивается одной стороной к сапу, другой к лодыжке серфера. Лиш нужен для того, чтобы в случае вашего падения в воду доска никуда от вас не уплыла. Без лиша принимать участие в фестивальном заплыве не разрешается!
Что будет, если я упаду в воду?
Ничего страшного не случится. Если вы оказались в воде, забраться на SUP будет несложно: необходимо подплыть как можно ближе к доске, поставить на неё руки и вытащить верхнюю часть туловища, затем подтянуть ноги. На фестивале при необходимости вам могут помочь окружающие или спасатели, которые будут обеспечивать вашу безопасность в акватории.
Если я не смогу пройти всю дистанцию и устану, что мне делать?
По маршруту карнавала есть много подъёмов, вы можете при желании в любой момент выйти на берег и при необходимости вернуться в стартовый городок сухопутными средствами. Кроме того, приблизительно на середине дистанции, после поворота с Фонтанки в Крюков канал, есть спуск-подъём. Рядом с ним будет стоять автобус, которым могут воспользоваться все участники. В 13 часов, после закрытия трассы, он вернётся в стартовый городок.