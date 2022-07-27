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    «Фонтанка SUP»: блиц для новичков

    Фонтанка SUP

    «Фонтанка SUP»: блиц для новичков

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    До фестиваля «Фонтанка SUP», который пройдет в начале августа в акватории рек Санкт-Петербурга, остается меньше двух недель. На водный карнавал уже зарегистрировалось более четырех тысяч участников. По крайней мере, половина из них будет на нашем фестивале впервые. Для новичков мы подготовили короткий блиц здесь ответы на самые популярные ваши вопросы. А если что-то осталось непонятным, спрашивайте у нас в официальном сообществе в сети «ВКонтакте».

    1

    Смогу ли я зарегистрироваться на месте?

    Нет, на месте зарегистрироваться невозможно. Если вы не успели зарегистрироваться, вы не сможете принять участие в фестивале.

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    2

    Зачем необходимо регистрироваться?

    Регистрация даёт право на участие в фестивале и спуск на воду в фестивальном городке. Без стартового номера, который вы получите в фестивальном городке, выход в акваторию будет запрещен. Регистрация также дает вам право использовать помещение для переодевания и участвовать во всех конкурсах, проводимых организаторами фестиваля. Все зарегистрированные участники фестиваля застрахованы.

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    3

    Будет ли возможность переодеться в стартовом городке? А оставить свои вещи в камере хранения?

    В городке будут места для переодевания, которыми могут воспользоваться все зарегистрированные участники фестиваля. Что касается камеры хранения, то она включена в стоимость стартового пакета только для участников спортивной гонки. Для тех, кто зарегистрирован на карнавал, эта услуга будет платной. Стоимость — 300 рублей, оплата на месте, в фестивальном городке, только банковской картой.

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    4

    Можно ли плыть вдвоем на одном сапе? Достаточно ли одной регистрации?

    Если сап двухместный и имеет два лиша, то можно. Регистрироваться должен каждый участник фестиваля.

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    5

    Можно ли приобрести футболки с символикой фестиваля или иной мерч праздника?

    На территории фестивального городка в официальной фестивальной палатке можно будет приобрести футболки и бейсболки с символикой фестиваля, выпущенные ограниченным тиражом специально к нашему празднику. Оплата только банковской картой.

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    6

    Можно ли не приносить на регистрацию оригинал удостоверения личности, а обойтись его фотокопией?

    Можно, если ваша фотокопия четкая и не имеет признаков подделки.

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    7

    Есть ли ограничения по возрасту для участников?

    Да, есть. Принять участие в фестивале могут все желающие, достигшие возраста 18 лет. Дети до 14 лет на воду не допускаются. Подростки в возрасте 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей. При этом родителям придется заполнить типовую расписку, в которой они берут на себя ответственность за безопасность ребенка.

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    8

    Я собираюсь приехать на личном автомобиле, где можно припарковаться?

    Стартовый городок находится в центре города, на отрезке набережной Мойки между Марсовым полем и Михайловским садом. Мест, где разрешены парковки, вокруг много. Но и нас будет несколько тысяч, поэтому советуем приехать заблаговременно. Настоятельно рекомендуем придерживаться Правил дорожного движения и не парковать автомобили там, где это запрещено.

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    9

    Смогу ли принять участие в фестивале на байдарке или на самодельном плавательном аппарате?

    Не сможете! Исходя из прошлого опыта и руководствуясь принципами безопасности, на наш фестиваль мы допускаем только участников на сап-бордах.

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    10

    Смогу ли я принять участие в фестивале, если у меня нет своего SUPа?

    Вы можете поискать в интернете организации, которые предоставляют такие услуги. Мы можем рекомендовать вам своих партнеров — сап-школы, с которыми сотрудничает оргкомитет фестиваля. Такой список можно найти здесь, на официальном сайте фестиваля. Только имейте в виду, что решить этот вопрос лучше заранее, потому что за неделю до фестиваля вы уже вряд ли что-то найдете по разумным ценам.

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    11

    Смогу ли я встать на доску, если раньше не пробовал? Сколько времени нужно, чтобы научиться?

    SUP-серфинг не сложный вид спорта. Всё, что вам необходимо, — это чувство баланса и немного времени для адаптации. Если вы когда-нибудь катались на велосипеде, то у вас обязательно получится проплыть и на доске с веслом, особых навыков для этого не требуется. Дистанция фестиваля — 9 км, сильного течения нет, но, тем не менее, настоятельно рекомендуем потренироваться в сап-школах и проверить свои силы перед фестивалем.

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    12

    Зачем пристегивать к ноге черный шнурок?

    Шнур этот называется лишем. Он пристегивается одной стороной к сапу, другой к лодыжке серфера. Лиш нужен для того, чтобы в случае вашего падения в воду доска никуда от вас не уплыла. Без лиша принимать участие в фестивальном заплыве не разрешается!

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    13

    Что будет, если я упаду в воду?

    Ничего страшного не случится. Если вы оказались в воде, забраться на SUP будет несложно: необходимо подплыть как можно ближе к доске, поставить на неё руки и вытащить верхнюю часть туловища, затем подтянуть ноги. На фестивале при необходимости вам могут помочь окружающие или спасатели, которые будут обеспечивать вашу безопасность в акватории.

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    14

    Если я не смогу пройти всю дистанцию и устану, что мне делать?

    По маршруту карнавала есть много подъёмов, вы можете при желании в любой момент выйти на берег и при необходимости вернуться в стартовый городок сухопутными средствами. Кроме того, приблизительно на середине дистанции, после поворота с Фонтанки в Крюков канал, есть спуск-подъём. Рядом с ним будет стоять автобус, которым могут воспользоваться все участники. В 13 часов, после закрытия трассы, он вернётся в стартовый городок.

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