    Пробки

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    Двое пострадали в разбившемся о столб BMW на Пироговской набережной

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    Два человека попали в больницу после аварии с БМВ напротив крейсера «Аврора» в Петербурге. Об этом «Фонтанке» 26 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

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    Авария произошла в 17:00. Иномарка влетела в столб на пересечении Пироговской набережной и Большого Сампсониевского проспекта. «Фонтанка» показывала фото последствий аварии, машина была серьезно повреждена и осталась без двери и колеса. На участке собралась серьезная пробка, сейчас там ее уже нет.

    В результате пострадали 27-летняя женщина и 32-летний мужчина. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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    Комментарии 1

    Kezevo26 Июл 2022 в 21:11
    Парняга решил показать ей с какой бешеной скоростью едет его 3литровый бнв?
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