Двое пострадали в разбившемся о столб BMW на Пироговской набережной

Два человека попали в больницу после аварии с БМВ напротив крейсера «Аврора» в Петербурге. Об этом «Фонтанке» 26 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.
Авария произошла в 17:00. Иномарка влетела в столб на пересечении Пироговской набережной и Большого Сампсониевского проспекта. «Фонтанка» показывала фото последствий аварии, машина была серьезно повреждена и осталась без двери и колеса. На участке собралась серьезная пробка, сейчас там ее уже нет.
В результате пострадали 27-летняя женщина и 32-летний мужчина. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.