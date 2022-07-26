«У нас есть упаковка». Вице-премьер Абрамченко заявила, что уход Tetra Pak не вызовет дефицит

Россия готова обеспечить рынок своей пищевой упаковкой, несмотря на уход из страны производителя Tetra Pak. Об этом 26 июля заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
«В России есть технологии, сырье и ресурсы, которые позволяют оперативно заместить необходимые упаковочные решения и материалы. Наши сельхозпроизводители и переработчики будут обеспечены упаковкой в полном объеме», — написала она в своем телеграм-канале.
Абрамченко подчеркнула, что завод Tetra Pak в Московской области не останавливает работу, а на заводе «Монди» в Сыктывкаре уже запущено производство пищевого картона, из которого создается аналогичная тетрапаку упаковка. По ее словам, аналоги не отразятся на качестве продуктов.
Ранее стало известно, что шведский производитель упаковки Tetra Pak передает свое российское подразделение местному руководству.