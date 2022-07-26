Девчонки теперь не в Таллине. Эстония запретила въезд группе «Руки вверх»

Эстония запретила въезд в страну участникам группы «Руки вверх». Об этом заявил 26 июля глава МИД республики Урмас Рейнсалу.
«Решение МВД об отказе во въезде в Эстонию членам «Руки вверх» является единственно правильным», — цитирует главу ведомства пресс-служба МИД.
Он считает «неоправданными» зарубежные поездки российских артистов в Эстонию в контексте ситуации на Украине. Также Рейнсалу подчеркнул, что Таллин «непоколебимо поддерживает» Киев.
Запрет будет действовать пять лет, уточняют информагентства. Солист «Руки вверх» Сергей Жуков выразил сожаление в связи с этим решением.
«Сожалею, что поклонники группы «Руки вверх» в Эстонии не смогут посетить концерты. С удовольствием приглашаю их на свои концерты в России», — сказал он РБК.
Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова.