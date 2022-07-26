«АВТОСТАТ» сообщил, что 67% автовладельцев продают машины на Авито Авто

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» опросили свыше 3200 автовладельцев из разных регионов России и узнали, на каких онлайн-платформах чаще всего совершаются сделки по купле-продаже автомобилей.



Более половины респондентов (56,5%) назвали Авито Авто, отвечая на вопрос: «Если мы говорим о сайтах, на которых размещаются объявления о продаже автомобилей, какой из них вам первым приходит на ум?». Остальные профильные ресурсы уступают по узнаваемости с более чем двукратным отставанием.



— Мы по праву гордимся этим высоким результатом. Мы много инвестировали в развитие Авито Авто, создавая профессиональные продукты для удобства пользования платформой и роста безопасности и прозрачности российского авторынка. Сегодня Авито Авто — это платформа с самым большим в России количеством объявлений о продаже автомобилей, как новых, так и с пробегом. Это — социальная платформа, которая помогает покупателям совершить грамотный выбор, выгодно продать или приобрести автомобиль и сделать свою жизнь лучше, — отметил управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков.



Как сообщили в «АВТОСТАТе», при продаже автомобиля владельцы обычно размещают объявления сразу на нескольких ресурсах, однако чаще всего их публикуют на Авито Авто. При этом 56,6% респондентов закрыли сделку именно через эту платформу.

Аналитики также назвали ее самой удобной для продажи автомобилей не только в регионах, но и в столицах: 50% опрошенных жителей Москвы и 60,6% жителей Санкт-Петербурга нашли покупателя именно здесь.



Покупатели автомобилей также чаще всего называли Авито Авто ключевой платформой для сделок: 44,7% респондентов отметили, что им удалось найти на Авито Авто автосалон или дилера, у которого они в итоге приобрели машину.

