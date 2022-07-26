Отложите дела и расслабьтесь. Ленивцы из Ленинградского зоопарка готовы преподать урок

Кажется, ленивцы из Ленинградского зоопарка поняли жизнь, а потому больше никуда не спешат. Плавно и грациозно сонные животные перебираются по веткам, цепляются за них и бесстрашно повисают.
Ленинградский зоопарк
Расслабляющее видео появилось в группе зверинца в соцсетях 26 июля. На нём подопечные хвастаются гибкостью и блестят влажными носами.
«Только посмотрите, какими счастливыми и неспешными начали неделю наши ленивцы. Ирвин и Кузя прекрасно себя чувствуют в уличном вольере!» — отметили в пресс-службе зоопарка.
«Фонтанка» рассказывала и показывала, как в минувшую пятницу лемуры вари из Ленинградского зоопарка отметили окончание недели пикником. Животные лопали сочные фрукты, не скрывая удовольствия.