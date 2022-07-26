    Пробки

    5/10

    usd57.78eur58.67
    Новые штаммы COVIDУ ресторанов подгораетРеновация 2.0Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Отложите дела и расслабьтесь. Ленивцы из Ленинградского зоопарка готовы преподать урок

    355
    обсудить

    Кажется, ленивцы из Ленинградского зоопарка поняли жизнь, а потому больше никуда не спешат. Плавно и грациозно сонные животные перебираются по веткам, цепляются за них и бесстрашно повисают.

    Ленинградский зоопарк

    Расслабляющее видео появилось в группе зверинца в соцсетях 26 июля. На нём подопечные хвастаются гибкостью и блестят влажными носами.

    «Только посмотрите, какими счастливыми и неспешными начали неделю наши ленивцы. Ирвин и Кузя прекрасно себя чувствуют в уличном вольере!» — отметили в пресс-службе зоопарка.

    «Фонтанка» рассказывала и показывала, как в минувшую пятницу лемуры вари из Ленинградского зоопарка отметили окончание недели пикником. Животные лопали сочные фрукты, не скрывая удовольствия.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close