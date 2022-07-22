Лемуры из Ленинградского зоопарка отметили пятницу душевным застольем

В Ленинградском зоопарке лемуры вари отметили окончание недели пикником. Животные лопали сочные фрукты, не скрывая удовольствия. Видеозапись, на которой запечатлена душевная посиделка, появилась в группе зверинца 22 июля. На нем довольные хвостатые красуются блестящим мехом и аппетитно чавкают.
Автор: Ленинградский зоопарк
«Если ваше застолье не похоже на застолье лемуров вари, то стоит ли его вообще устраивать?» — спрашивают работники зоопарка. Действительно, если и устраивать пятничную вечеринку, то не меньшего размаха.