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    Лемуры из Ленинградского зоопарка отметили пятницу душевным застольем

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    В Ленинградском зоопарке лемуры вари отметили окончание недели пикником. Животные лопали сочные фрукты, не скрывая удовольствия. Видеозапись, на которой запечатлена душевная посиделка, появилась в группе зверинца 22 июля. На нем довольные хвостатые красуются блестящим мехом и аппетитно чавкают.

    Автор: Ленинградский зоопарк

    «Если ваше застолье не похоже на застолье лемуров вари, то стоит ли его вообще устраивать?» — спрашивают работники зоопарка. Действительно, если и устраивать пятничную вечеринку, то не меньшего размаха.

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