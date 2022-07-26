Сделал Visa за рубежом — заплати штраф. Как не попасть на деньги за открытую за рубежом банковскую карту?

Фото: Александр Казаков/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Российские власти пересмотрели запреты на пополнение счетов за рубежом, введенные весной 2022 года. «Фонтанка» рассказывает, как не стать невольным нарушителем валютного законодательства, оформив зарубежную карту Visa.

После блокировки Visa и Mastercard россияне устремились оформлять карты в зарубежных банках, а с открытием сухопутных границ случился новый бум карточного туризма. Но, открывая заграничные счета, не многие знают, какими правилами регулируются операции с ними в России. А целый ворох указов и разъяснений, ужесточающих одни правила и смягчающих другие, заставил обладателей иностранных карт гадать, не останутся ли они в итоге должны родному государству.



Карточка иностранного банка — оптимальный вариант, чтобы оплачивать зарубежные сервисы, путешествовать без пачки купюр, а также получать плату за работу из-за рубежа или переводить деньги родственникам. Самый быстрый и дешевый способ ее оформить — поехать в Белоруссию, хотя всегда есть риск, что банки братской республики тоже окажутся под санкциями, а условия перевода в последнее время стали менее выгодными. Но Visa и Mastercard россиянам дают и другие страны, а турфирмы организовывают специальные карточные туры.



Счет за рубежом — это вообще законно? А если в недружественной стране?

Зарубежные счета россиян (а получение иностранной карточки автоматически означает наличие такого счета) — это предмет валютного контроля со стороны властей РФ. Условия пользования ими устанавливают федеральный закон №173, указы президента и официальные разъяснения ЦБ.

Гражданам РФ разрешено иметь счета за границей (за исключением чиновников и членов их семей), в том числе в недружественных странах. Но тот же №173-ФЗ обязывает валютных резидентов уведомлять налоговые органы об открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов (вкладов) в иностранных банках. А ряд принятых весной 2022 года указов накладывает ограничения на операции с такими счетами.



В каком случае о счете нужно уведомлять налоговую? Отчитываться придется за каждый доллар?

Если вы оформили банковскую карточку или просто открыли счет и привязали к нему виртуальную карту, надо рассказать об этом налоговой. Сделать это нужно в течение месяца со дня открытия счета. Сделать это можно через личный кабинет на сайте nalog.ru, процедура займет пять минут, вся необходимая информация есть в договоре об открытии счета.



Важно: если по итогам года остаток на счете или размер движения денежных средств превышает 600 тысяч рублей, также нужно сдавать годовой отчет. Но уведомление и отчеты можно не подавать, если большую часть календарного года вы живете не в России. В этом случае вы не считаетесь налоговым резидентом.



Как можно и как нельзя пополнять зарубежный счет?

Указ Президента РФ №79 от 28.02.2022 запретил резидентам РФ зачисление иностранной валюты на свои счета в иностранных банках. Но не торопитесь выкидывать новенькую Visa или Mastercard.

Сначала правительство разрешило переводить валюту с российских счетов на зарубежные счета, хотя ЦБ ввел ограничения на сумму перевода. Рубли с конвертацией тоже можно переводить, но для этого будет использоваться курс регулятора. Переводить деньги можно и себе, и другому человеку.



В июне правительство разрешило россиянам переводить деньги с одного зарубежного счета на другой, правда, с условием, что банк, в который придут деньги, находится в дружественной России стране.

Переводить можно через SWIFT либо через платежные системы вроде QIWI и «Золотой короны», но в этом случае разрешенная сумма будет меньше.

Если я открыл счет за рубежом, можно ли его пополнить наличными на месте?

Пополнять свою Visa и Mastercard за рубежом валютой через кассу и банкомат теперь тоже можно! Изначально такой способ выпадал из исключений к февральскому указу президента, и на форумах и в чатах владельцев иностранных карт не утихали споры, допустима ли такая операция с точки зрения властей. Но, как пояснили в ЦБ в ответ на запрос «Фонтанки», владельцам иностранных карточек следует руководствоваться свежим июльским указом президента. В нем конкретизируется, в каких случаях запрещено зачислять деньги на зарубежные счета. Внесения валюты за рубежом через кассу или банкомат в списке нет.



Сколько денег можно переводить на свой зарубежный счет?

В течение месяца физические лица могут перевести из России на свой счет или другому человеку за рубеж не более 1 млн долларов (или их эквивалент в другой валюте). Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести в течение месяца не более 10 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте.

Ограничений по сумме для пополнения иностранного счета наличными через кассу или банкомат зарубежного банка нет. Но следует учитывать правила вывоза валюты и ввоза в другую страну. Так, со 2 марта 2022 года нельзя вывозить из России иностранную валюту наличными на сумму более $ 10 тыс. К примеру, в Беларусь такую же сумму можно ввезти без декларации.

Какие переводы на зарубежные счета остаются под запретом?

Согласно указу президента РФ от 5 июля, на зарубежные счета запрещено выводить денежные средства, полученные в виде дивидендов по акциям российских акционерных обществ либо при распределении прибыли российских обществ с ограниченной ответственностью, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов.



Какие деньги можно получать на свою зарубежную карту от нерезидентов РФ?

На свою иностранную карточку от нерезидентов можно получать зарплату, арендную плату, купоны, дивиденды по ценным бумагам, валюту по сделкам купли-продажи недвижимости за рубежом, а также деньги, полученные в результате продажи зарубежных ценных бумаг.

Что будет, если нарушить эти правила?

Штраф за непредставление ФНС сведений об открытых за рубежом счетах — от 4 000 до 5 000 рублей, за нарушение срока или формы представления — от 1 000 до 1 500 рублей, за нарушение срока подачи отчета о движении денег — от 2 500 до 3 000 рублей, за повторные нарушения — до 20 000 рублей.

Согласно поправкам, внесенным в КоАП в июле 2022 г., нарушение валютного законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 до 40% суммы операции. Таким образом, произошло существенное смягчение. До этого штраф мог достигать от 75% до полной суммы.



Как налоговая может узнать, что я нарушил требования?

ФНС может узнать о вашем счете через автоматический обмен информацией по финансовым счетам или через обмен информацией по запросу. Например, ведомство может запросить информацию на основании двустороннего налогового соглашения, документов в рамках СНГ — например, протоколов, документов в рамках ЕАЭС.



«Фонтанка» запросила у ФНС данные по количеству уведомлений об открытии зарубежных счетов, полученных в 2022 году, а также как ведомство отслеживает соблюдение действующих правил для операций с ними, но на момент публикации ответ не поступил.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

