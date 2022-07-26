Российских школьников научат платить налоги и распознавать мошенников

Центробанк разработал более 70 сценариев занятий по обучению российских школьников финансовой грамотности. Детей будут учить обращаться с деньгами на уроках математики, обществознания и окружающего мира, пишет ТАСС 26 июля со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
Сценарии содержат в том числе вопросы для обсуждения и предполагают разбор жизненных ситуаций. Кроме того, школьников научат распознавать схемы мошенников и противостоять им.
«Например, на уроках обществознания предлагается рассмотреть варианты страхования и банковских вкладов. На математике можно рассчитать налоги и составить личный финансовый план», — рассказали в банке.
Отдельный курс по финансовой грамотности планируется также создать на образовательной платформе «Моя школа». В ЦБ надеются, что он станет востребован не только у детей, но и среди педагогов и родителей.
При этом в ЦБ не уточнили, когда конкретно нововведение начнет действовать и какие школы оно будет затрагивать.
Ранее глава Минпросвещения анонсировал, что с 1 сентября в российских школах будет усилено историческое просвещение для первоклассников в рамках предметов «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Также в новом учебном году в школах появятся киноуроки по историческим темам, а по понедельникам будут проводить уроки «Разговоры о важном», где дети смогут обсудить все интересующие их вопросы.