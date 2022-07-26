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    Российских школьников научат платить налоги и распознавать мошенников

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    Центробанк разработал более 70 сценариев занятий по обучению российских школьников финансовой грамотности. Детей будут учить обращаться с деньгами на уроках математики, обществознания и окружающего мира, пишет ТАСС 26 июля со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

    Сценарии содержат в том числе вопросы для обсуждения и предполагают разбор жизненных ситуаций. Кроме того, школьников научат распознавать схемы мошенников и противостоять им.

    «Например, на уроках обществознания предлагается рассмотреть варианты страхования и банковских вкладов. На математике можно рассчитать налоги и составить личный финансовый план», — рассказали в банке.

    Отдельный курс по финансовой грамотности планируется также создать на образовательной платформе «Моя школа». В ЦБ надеются, что он станет востребован не только у детей, но и среди педагогов и родителей.

    При этом в ЦБ не уточнили, когда конкретно нововведение начнет действовать и какие школы оно будет затрагивать.

    Ранее глава Минпросвещения анонсировал, что с 1 сентября в российских школах будет усилено историческое просвещение для первоклассников в рамках предметов «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Также в новом учебном году в школах появятся киноуроки по историческим темам, а по понедельникам будут проводить уроки «Разговоры о важном», где дети смогут обсудить все интересующие их вопросы.

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    Комментарии 2

    shestokol26 Июл 2022 в 17:45
    любопытные школьники быстро найдут кучу нестыковок в законодательстве и найдут мошеннические схемы и двойные стандарты со стороны госчинуш и разных банков , а вот вопросы начнут задавать учителям с зарплатой 30 тыр (в лучшем случае) , и что эти учителя смогут ответить , особенно если в голове пульсирует мысль " в магнит" бы успеть или в 5ку , очень скоро авторитет , если он был вообще , у такого учителя достигнет 00 , на этом все и закончится...
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