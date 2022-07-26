Российских школьников научат платить налоги и распознавать мошенников

Центробанк разработал более 70 сценариев занятий по обучению российских школьников финансовой грамотности. Детей будут учить обращаться с деньгами на уроках математики, обществознания и окружающего мира, пишет ТАСС 26 июля со ссылкой на пресс-службу ЦБ.



Сценарии содержат в том числе вопросы для обсуждения и предполагают разбор жизненных ситуаций. Кроме того, школьников научат распознавать схемы мошенников и противостоять им.



«Например, на уроках обществознания предлагается рассмотреть варианты страхования и банковских вкладов. На математике можно рассчитать налоги и составить личный финансовый план», — рассказали в банке.

