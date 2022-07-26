Тренд на цифровизацию: где в Петербурге искать «умные» ЖК?

Фото: предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР» Поделиться Поделиться





Современные покупатели жилья все чаще обращают внимание не только на планировку квартиры, внешний вид жилого комплекса и имидж застройщика. В последние несколько лет на первый план вышла инфраструктура: обеспеченность квартала школами и детскими садами, озеленение, наличие общественных пространств. Среди преимуществ не так давно стала особо заметна цифровизация — залог дополнительного комфорта.

Однако тенденция тенденцией, но не все застройщики могут позволить себе внедрять инновационные технологии. Во-первых, это дорого, во-вторых, есть ряд действующих ограничений. И бывает, что просто нет необходимых для этого инструментов.

Фото: предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР» Поделиться Поделиться





Впрочем, некоторые девелоперы успешно поддерживает тренд на диджитализацию ЖК. Например, крупнейшая на Северо-Западе строительная компания «Группа ЛСР» внедряет систему «умный дом» для флагманского проекта «Морская набережная» на Васильевском острове. В июле жилой комплекс включили в соответствующий реестр, выдав диплом класса «Е». Все сервисы будут предоставляться в собственном мобильном приложении ЛСР. Жильцам не придется носить с собой ключи и магнитные карты: чтобы зайти в подъезд, будет достаточно смартфона. Цифровой ключ формируется автоматически и защищен от копирования и взлома. С ним можно войти и в парадную, и на саму территорию. Так же будет организован доступ автомобилей в паркинг.



Фото: предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР» Поделиться Поделиться





Мобильный сервис позволяет организовать и гостевой доступ: QR-код или PIN-код, который посетитель покажет в экран домофона.

Звонки же с последнего можно будет принимать в мобильном приложении. Так что, например, впустить курьера, который оставит посылку под дверью, можно из гостей или с работы.

Еще один бонус — автоматический сбор показаний счетчиков потребления воды и отопления. Расчет производится строго по индивидуальному потреблению. А еще «Морская набережная» оборудована современными системами вентиляции, очистки воды и индивидуальным тепловым пунктом.

Фото: предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР» Поделиться Поделиться





Система «умный дом» появится в домах первой очереди жилого комплекса. Их планируют сдать уже в этом году.

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*ЖК «Морская набережная» (Невская губа), ЖК «Морская набережная. SeaView» — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф