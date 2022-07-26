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    Экономика и санкции

    Британия обновила санкционный список губернаторов. Вслед за Бегловым туда попал глава Ленобласти Дрозденко

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    Власти Великобритании расширили санкции в отношении России. В новый список попали руководители 38 субъектов РФ. Информация об этом опубликована 26 июля на сайте британского правительства.

    В санкционный список, в частности, включены губернаторы приграничных с Украиной Брянской (Александр Богомаз), Курской (Роман Старовойт) и Воронежской (Александр Гусев) областей. Также в перечне главы Самарской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, главы республик Башкортостан, Чувашия, Коми, Якутия и так далее. Присутствует в нём и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

    Всем попавшим под санкции региональным чиновникам будет запрещён въезд в Великобританию, а их имеющиеся в этой стране активы арестуют.

    Отметим, что в более ранний санкционный список Великобритании в марте был внесён и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Кроме этого, его фамилия присутствует в похожем реестре, утверждённом комитетом конгресса США.

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