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    На День ВМФ дожди, скорее всего, будут, а в августе ждите тепло. О погоде рассказал главный синоптик Петербурга

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    1 комментарий

    Холодный фронт принесёт в Петербург дожди уже завтра утром. В выходные, вероятно, будет не выше 20 градусов. Прогноз погоды на ближайшие дни дал главный синоптик города Александр Колесов 26 июля.

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    «Сегодня очередной теплый летний день, после которого начнется небольшое похолодание, связанное с циклонами, облачностью с дождями и северными ветрами. Температура воздуха с сегодняшних +28 гр. постепенно понизится к выходным дням до +18…+20 гр. Холодный атмосферный фронт ожидается уже завтра. Санкт-Петербург он будет проходить в первой половине дня, так что все дожди должны закончиться к обеду. Восточные районы Ленинградской области фронт пройдет во второй половине дня, где еще будет тепло, поэтому ливни с грозами там вероятнее. На День ВМФ так еще и не определиться, дожди, скорее всего, будут, но в какое время — непонятно. Так что еще будем уточнять», — написал Колесов в своём телеграм-канале.

    Однако, по его словам, можно рассчитывать на хорошую погоду в начале августа.

    «Надеюсь, что существенно развитие атмосферных процессов меняться не должно, и мы еще увидим антициклон с сухой и теплой погодой», — резюмировал синоптик.

    Сегодня в Петербурге самый жаркий день на неделе. Воздух может прогреться до 28 градусов.

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    Комментарии 1

    26606528526 Июл 2022 в 10:07
    Это точно главный синоптик Петербурга, а не штата Аризона? У Колесова как всегда, дождь или +20 в июле это "плохая" погода, а хорошая - пекло и духовка.
    Надеюсь, не оправдается на август его прогноз.
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