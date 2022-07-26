МИД РФ предупреждает о возможной отмене шенгена для россиян: новости о санкциях и спецоперации за 26 июля

По данным МИД РФ, консульства Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии уже отказываются выдавать визы россиянам Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 26 июля.

Российские губернаторы попали под британские санкции

Великобритания расширила список антироссийских санкций, среди прочих в него включены министр юстиции России Константин Чуйченко, несколько десятков губернаторов, биатлонист и британский журналист.

Лица, попавшие под новые санкции Скриншот: РИА Новости Поделиться Поделиться





Видеоблогера и стендап-комика Данилу Поперечного проверяет полиция. Заявление на него поступило в ОВД по Ярославскому району Москвы, от кого — не уточняется. В заявлении указано, что Поперечный неоднократно негативно высказывался о российской спецоперации на Украине в своем профиле в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ).

Блогер посоветовал полиции проверить заодно его танец с лабрадором Ракетой аккаунт Данилы Поперечного в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ)

Поперечный записал сторис, в котором сказал, что даст только один комментарий по этому поводу. — Я не дискредитировал Вооруженные Силы Российской Федерации никоим образом и свято в это верю, — заявил комик, подчеркнув, что находится в России.

МИД РФ: россиянам могут перестать выдавать шенгенские визы В российском Министерстве иностранных дел допустили, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы.

— Мы уже наблюдаем фактически полную приостановку оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии, — рассказал в интервью ТАСС директор консульского департамента МИД Иван Волынкин. — В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии.

Дипломат добавил, что Россия пока не будет открывать возможность получения электронных виз иностранцам в связи с недружественными действиями Европы. При этом, по словам Волынкина, МИД РФ и Госдеп США продолжают контакты по визовым вопросам и нормализации работы диппредставительств.

Украину предлагают признать террористическим государством Партия «Справедливая Россия» подготовила законопроект о «террористических государствах». Как сообщает РИА Новости, документ предполагает, что с такими странами Россия будет разрывать дипломатические отношения и конфисковать имущество их граждан для возмещения ущерба, а поставляющие туда оружие страны признавать спонсорами терроризма. По информации издания, в прилагаемом к законопроекту перечне террористических государств указана только Украина. Ранее Украина признала Россию террористическим государством.