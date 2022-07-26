    Пробки

    2/10

    usd58.66eur59.41
    Новые штаммы COVIDУ ресторанов подгораетФинны перестанут выдавать визыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    МИД РФ предупреждает о возможной отмене шенгена для россиян: новости о санкциях и спецоперации за 26 июля

    Что произошло за последние сутки

    4855
    4 комментария
    По данным МИД РФ, консульства Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии уже отказываются выдавать визы россиянам
    По данным МИД РФ, консульства Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии уже отказываются выдавать визы россиянамФото: Александр Ощепков / NGS.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 26 июля.

    Российские губернаторы попали под британские санкции

    Великобритания расширила список антироссийских санкций, среди прочих в него включены министр юстиции России Константин Чуйченко, несколько десятков губернаторов, биатлонист и британский журналист.

    Лица, попавшие под новые санкции
    Лица, попавшие под новые санкцииСкриншот: РИА Новости
    ПоделитьсяПоделиться

    В списке оказались биатлонист Антон Шипулин, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Красноярского края Александр Усс, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и многие другие.

    Поперечного проверяют на дискредитацию российской армии

    Видеоблогера и стендап-комика Данилу Поперечного проверяет полиция. Заявление на него поступило в ОВД по Ярославскому району Москвы, от кого — не уточняется. В заявлении указано, что Поперечный неоднократно негативно высказывался о российской спецоперации на Украине в своем профиле в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ).

    Блогер посоветовал полиции проверить заодно его танец с лабрадором Ракетой

    аккаунт Данилы Поперечного в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ)

    Поперечный записал сторис, в котором сказал, что даст только один комментарий по этому поводу.

    — Я не дискредитировал Вооруженные Силы Российской Федерации никоим образом и свято в это верю, — заявил комик, подчеркнув, что находится в России.

    МИД РФ: россиянам могут перестать выдавать шенгенские визы

    В российском Министерстве иностранных дел допустили, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы.

    — Мы уже наблюдаем фактически полную приостановку оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии, — рассказал в интервью ТАСС директор консульского департамента МИД Иван Волынкин. — В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии.

    Дипломат добавил, что Россия пока не будет открывать возможность получения электронных виз иностранцам в связи с недружественными действиями Европы. При этом, по словам Волынкина, МИД РФ и Госдеп США продолжают контакты по визовым вопросам и нормализации работы диппредставительств.

    Украину предлагают признать террористическим государством

    Партия «Справедливая Россия» подготовила законопроект о «террористических государствах». Как сообщает РИА Новости, документ предполагает, что с такими странами Россия будет разрывать дипломатические отношения и конфисковать имущество их граждан для возмещения ущерба, а поставляющие туда оружие страны признавать спонсорами терроризма. По информации издания, в прилагаемом к законопроекту перечне террористических государств указана только Украина. Ранее Украина признала Россию террористическим государством.

    По данным МИД РФ, консульства Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии уже отказываются выдавать визы россиянам
    По данным МИД РФ, консульства Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии уже отказываются выдавать визы россиянамФото: Александр Ощепков / NGS.RU
    Лица, попавшие под новые санкции
    Лица, попавшие под новые санкцииСкриншот: РИА Новости

    По теме

    Александр МоорАлександр УссАндрей БочаровАнтон ШипулинДанила ПоперечныйМИД РФРоссияУкраинаспецоперациятерроризмшенгенАлексей Текслер«Справедливая Россия — За правду»дискредитация ВС РФ

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 4

    baddanZer26 Июл 2022 в 20:59
    Кстати, у меня для Евросоюза есть один лайфхак! Или стартап, фиг знает, я в этих новомодных кейсах не разбираюсь. Так вот, европейцы! Вам бы к зиме снять все визовые ограничения для россиян. И организовать ретро-туры. Мы бы поехали, повспоминали былые времена. Грязь, освещения нет, отопления нет, горячей воды нет, жрать нечего, вонючие немытые завшивленные личности подозрительные, грабежи, убийства. Прям как у нас в 90-ые!! Правда, у нас эти подозрительные личности из тёплых теплотрасс выползали, у вас - из ледяных квартир и домиков. А так, очень похоже...
    +0-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close
    close