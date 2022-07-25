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    Как аукнется. Эрдоган рассказал, что не так в отношении политиков к Путину

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    Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что отношение западных политиков к главе России Владимиру Путину непрофессионально. Такое мнение он высказал 25 июля в интервью TRT.

    «Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Это не подобает политике. Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите», — заявил Эрдоган (цитата по РИА Новости).

    Напомним, что встреча президентов России и Турции состоялась около недели назад, 19 июля в Тегеране. Главы государств участвовали в трехсторонних переговорах с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси. На повестке дня стояла в том числе ситуация в Сирии.

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