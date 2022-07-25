Путин призвал сделать перелеты по России дешевле

Власти РФ смогли повысить объемы авиаперевозок — на это повлияла поддержка отрасли, заявил 25 июля президент Владимир Путин.
«Безусловно, по сравнению с 2021 годом видим некоторое снижение объемов перевозок. Однако если смотреть в динамике за последние четыре месяца, очевиден также и рост, что в том числе связано с решениями по поддержке отрасли и по стабилизации стоимости билетов», — отметил он (цитата по ТАСС).
Он добавил, что задача сделать внутренние рейсы более доступными для россиян остается ключевой, а дороговизна новых самолетов не должна «перекладываться на плечи пассажиров». По его словам, ситуация в авиаотрасли дает стране «уникальную возможность» выйти на принципиально новый уровень развития в сфере авиации.
Власти РФ направили около 100 миллиардов рублей, чтобы компенсировать авиакомпаниям часть стоимости билетов на внутренних рейсах и сохранить перелеты доступными для граждан.
Как ранее сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), туристическая отрасль России недополучила несколько десятков миллиардов рублей из-за закрытого Западом неба.