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    Путин призвал сделать перелеты по России дешевле

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    Власти РФ смогли повысить объемы авиаперевозок — на это повлияла поддержка отрасли, заявил 25 июля президент Владимир Путин.

    «Безусловно, по сравнению с 2021 годом видим некоторое снижение объемов перевозок. Однако если смотреть в динамике за последние четыре месяца, очевиден также и рост, что в том числе связано с решениями по поддержке отрасли и по стабилизации стоимости билетов», — отметил он (цитата по ТАСС).

    Он добавил, что задача сделать внутренние рейсы более доступными для россиян остается ключевой, а дороговизна новых самолетов не должна «перекладываться на плечи пассажиров». По его словам, ситуация в авиаотрасли дает стране «уникальную возможность» выйти на принципиально новый уровень развития в сфере авиации.

    Власти РФ направили около 100 миллиардов рублей, чтобы компенсировать авиакомпаниям часть стоимости билетов на внутренних рейсах и сохранить перелеты доступными для граждан.

    Как ранее сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), туристическая отрасль России недополучила несколько десятков миллиардов рублей из-за закрытого Западом неба.

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