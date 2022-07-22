АТОР: Убытки в десятки миллиардов рублей принесло РФ закрытие неба Западом

Туристическая отрасль России недополучила несколько десятков миллиардов рублей из-за ограничительных мер, которые ввели страны Запада в связи со спецоперацией. Об этом 22 июля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе. Точную сумму убытков она называть не стала.



Со слов Ломидзе, несколько миллиардов предстоит выплатить в виде обязательных компенсаций туристам, которые купили туры в феврале-марте, но полететь в них не смогли.