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    Смольный согласовал облик жилого комплекса на Шкиперском протоке

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    Комитет по градостроительству согласовал архитектурно-градостроительный облик жилого комплекса на Шкиперском протоке, 19А. Информация об этом опубликована на сайте ведомства

    Речь идет об участке площадью почти 4 га, который с юга ограничен Шкиперским протоком, в его границах находится лицевой корпус Всероссийского научно-исследовательского института радиоаппаратуры (ВНИИРА).

    Проект предполагает первый этап строительства первого жилого комплекса со встроенными или встроенно-пристроенными помещениями и подземными автостоянками, а также реконструкцию нежилого здания под объект общественного назначения. Разработчиком облика выступила компания MPI.

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    По соседству, севернее этого участка (участки имеют одинаковый адрес и одинаковую площадь, но разные кадастровые номера), планируется строительство еще одного жилого комплекса. Проект разработало архитектурное бюро «Студия 44», его облик был согласован в мае 2022 года. Проект предполагает возведение 12 зданий высотой до 13 этажей.

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