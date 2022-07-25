Смольный согласовал облик жилого комплекса на Шкиперском протоке

Комитет по градостроительству согласовал архитектурно-градостроительный облик жилого комплекса на Шкиперском протоке, 19А. Информация об этом опубликована на сайте ведомства



Речь идет об участке площадью почти 4 га, который с юга ограничен Шкиперским протоком, в его границах находится лицевой корпус Всероссийского научно-исследовательского института радиоаппаратуры (ВНИИРА).



Проект предполагает первый этап строительства первого жилого комплекса со встроенными или встроенно-пристроенными помещениями и подземными автостоянками, а также реконструкцию нежилого здания под объект общественного назначения. Разработчиком облика выступила компания MPI.