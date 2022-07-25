Смольный согласовал облик жилого комплекса на Шкиперском протоке

Комитет по градостроительству согласовал архитектурно-градостроительный облик жилого комплекса на Шкиперском протоке, 19А. Информация об этом опубликована на сайте ведомства
Речь идет об участке площадью почти 4 га, который с юга ограничен Шкиперским протоком, в его границах находится лицевой корпус Всероссийского научно-исследовательского института радиоаппаратуры (ВНИИРА).
Проект предполагает первый этап строительства первого жилого комплекса со встроенными или встроенно-пристроенными помещениями и подземными автостоянками, а также реконструкцию нежилого здания под объект общественного назначения. Разработчиком облика выступила компания MPI.
По соседству, севернее этого участка (участки имеют одинаковый адрес и одинаковую площадь, но разные кадастровые номера), планируется строительство еще одного жилого комплекса. Проект разработало архитектурное бюро «Студия 44», его облик был согласован в мае 2022 года. Проект предполагает возведение 12 зданий высотой до 13 этажей.