Все на улицу. Киоскам и фудтракам в Петербурге разрешили выставлять летнюю мебель

Киоски, павильоны, фудтраки и другие нестационарные торговые объекты в Петербурге получили право ставить летнюю уличную мебель. Соответствующие изменения в правила благоустройства, подписанные губернатором Александром Бегловым, 25 июля опубликовал вице-губернатор Алексей Корабельников в своем Telegram-канале.
Право ставить уличную мебель перед своими заведениями появилось у ресторанов в 2020 году. Выносные столики и стулья можно размещать с 1 мая до 15 октября. В отличие от полноценных «летних кафе» процедура не требует заключения с городом договора размещения на участке, достаточно просто получить разрешение. Платить за это тоже не нужно.
Однако кафе в нестационарных павильонах, киоски и фудтраки изначально были лишены права на установку столиков. Их владельцы добивались равноправия два года.