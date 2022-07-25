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    Все на улицу. Киоскам и фудтракам в Петербурге разрешили выставлять летнюю мебель

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    Киоски, павильоны, фудтраки и другие нестационарные торговые объекты в Петербурге получили право ставить летнюю уличную мебель. Соответствующие изменения в правила благоустройства, подписанные губернатором Александром Бегловым, 25 июля опубликовал вице-губернатор Алексей Корабельников в своем Telegram-канале.

    Право ставить уличную мебель перед своими заведениями появилось у ресторанов в 2020 году. Выносные столики и стулья можно размещать с 1 мая до 15 октября. В отличие от полноценных «летних кафе» процедура не требует заключения с городом договора размещения на участке, достаточно просто получить разрешение. Платить за это тоже не нужно.

    Однако кафе в нестационарных павильонах, киоски и фудтраки изначально были лишены права на установку столиков. Их владельцы добивались равноправия два года.

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