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    COVID-19

    Беглов оценил ситуацию с COVID-19 в Петербурге и призвал делать прививки

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    Петербуржцам следует пройти ревакцинацию от COVID-19 пока эпидобстановка остается контролируемой. Об этом 25 июля в своем радиообращении заявил губернатор Александр Беглов.

    «Люди возвращаются из отпуска, из других стран, и привозят не только загар, но и ковид. Пока в Петербурге эпидобстановка контролируемая. Это значит, что есть время пройти ревакцинацию», — сказал он.

    Градоначальник напомнил, что близится осень — сезон вирусных заболеваний. Количество инфицированных на планете растет.

    В Петербурге с середины июля наблюдается рост заболевших COVID-19. За последние сутки положительный результат теста получили 788 горожан, когда как в начале июля их в среднем было меньше 300. Коллективный иммунитет снижается.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила рост числа инфицированных в стране из-за прихода новых вариантов «омикрона».

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    Комментарии 9

    fedorsmolov25 Июл 2022 в 20:36
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