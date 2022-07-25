Беглов оценил ситуацию с COVID-19 в Петербурге и призвал делать прививки

Петербуржцам следует пройти ревакцинацию от COVID-19 пока эпидобстановка остается контролируемой. Об этом 25 июля в своем радиообращении заявил губернатор Александр Беглов.
«Люди возвращаются из отпуска, из других стран, и привозят не только загар, но и ковид. Пока в Петербурге эпидобстановка контролируемая. Это значит, что есть время пройти ревакцинацию», — сказал он.
Градоначальник напомнил, что близится осень — сезон вирусных заболеваний. Количество инфицированных на планете растет.
В Петербурге с середины июля наблюдается рост заболевших COVID-19. За последние сутки положительный результат теста получили 788 горожан, когда как в начале июля их в среднем было меньше 300. Коллективный иммунитет снижается.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила рост числа инфицированных в стране из-за прихода новых вариантов «омикрона».