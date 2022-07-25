МЧС: Крупный пожар на Днепропетровской ликвидирован

Спасатели ликвидировали пожар в здании на Днепропетровской улице, 14, в Петербурге. С огнем боролись почти пять часов. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
Сигнал о возгорании в трехэтажном неэксплуатируемом здании поступил в 13:06. Огонь охватил 400 квадратных метров. Спустя 50 минут ранг пожара был повышен до № 3. В 14:44 открытое горение было ликвидировано, однако пожарные продолжали проливать тлеющие очаги. В 17:57 пожар ликвидировали.
В результате пострадала женщина, ее увезли в больницу. Участие в тушении принимали 72 спасателя и 18 единиц техники.