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    Пострадавшую при пожаре на Днепропетровской госпитализировали. Открытого огня там уже нет

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    В петербургском МЧС подтвердили информацию о женщине, пострадавшей при пожаре во Фрунзенском районе города 25 июля. Осмотром на месте медики не ограничились, её увезли в больницу.

    Валентин Егоршин/«Фонтанка»

    Как сообщили в ведомстве, в 14:44 открытое горение на Днепропетровской улице, 14, ликвидировано. Но работы на этом не закончены — пожарные продолжают проливать тлеющие очаги, снизив ранг возгорания до первого номера сложности.

    Пожар разгорелся на территории бывшего лесопильного завода имени Граапа в час дня. Производственные корпуса были построены в начале прошлого века, сейчас их занимают различные компании. Литера «Е», где, по словам сотрудников местных предприятий, вспыхнул огонь, не эксплуатируется, сообщали в МЧС.

    Пламя охватило площадь в 400 квадратных метров. «Фонтанка» показывала, как постройка полыхает с первого по третий этаж.

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