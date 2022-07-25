Пострадавшую при пожаре на Днепропетровской госпитализировали. Открытого огня там уже нет

В петербургском МЧС подтвердили информацию о женщине, пострадавшей при пожаре во Фрунзенском районе города 25 июля. Осмотром на месте медики не ограничились, её увезли в больницу.
Валентин Егоршин/«Фонтанка»
Как сообщили в ведомстве, в 14:44 открытое горение на Днепропетровской улице, 14, ликвидировано. Но работы на этом не закончены — пожарные продолжают проливать тлеющие очаги, снизив ранг возгорания до первого номера сложности.
Пожар разгорелся на территории бывшего лесопильного завода имени Граапа в час дня. Производственные корпуса были построены в начале прошлого века, сейчас их занимают различные компании. Литера «Е», где, по словам сотрудников местных предприятий, вспыхнул огонь, не эксплуатируется, сообщали в МЧС.
Пламя охватило площадь в 400 квадратных метров. «Фонтанка» показывала, как постройка полыхает с первого по третий этаж.