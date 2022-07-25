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    Ранг пожара на Днепропетровской повышали до третьего. Очевидцы говорят о пострадавшей

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    Пожар во Фрунзенском районе Петербурга тушили по третьему из пяти номеров сложности. Об этом сообщают в ГУ МЧС по городу 25 июля.

    Читательница Татьяна

    По информации ведомства, третий ранг возгоранию на Днепропетровской присвоили к двум часам дня — почти через час после того, как к зданию вызвали пожарных.

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    Через двадцать минут номер сложности понизили до второго. К тушению привлекли 72 человека. На месте заметили передвижную химико-радиометрическую лабораторию.

    Очевидцы рассказывают, что перекрыты Курская улица у пересечения с Днепропетровской, а в сторону Обводного канала можно доехать только до Прилукской.

    В МЧС сообщили, что горит неэксплуатируемое здание, пламя распространилось на 400 квадратных метров. Как уточнила на месте сотрудница фирмы, расположенной в одном из корпусов, огонь охватил литеру «Е», от неё «остался силуэт». По данным сайта Citywalls, на Днепропетровской находятся бывшие производственные корпуса лесопильного завода Граапа. Они построены в начале XX века, в перечне памятников КГИОП не значатся.

    Сторож рассказал, что в скорую уводили женщину — предположительно, она надышалась дымом. Эту же информацию подтвердили на месте работники скорой.

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