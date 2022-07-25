В Петербурге суд отправил неудачливых мигрантов-киднепперов в колонию строгого режима

Невский районный суд огласил приговор в отношении граждан Узбекистана Акмалжона Артюкова, Чингизбека Киличева и Эркина Умарова. Троицу признали виновной в грабеже, неправомерном завладении автомобилем, вымогательстве и похищении человека. Об этом 25 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Вечером 12 сентября 2020 года фигуранты и Тулаев, осужденный в декабре минувшего года, договорились похитить знакомого, чтобы получить 150 тысяч рублей. На проспекте Большевиков, 81 они назначили жертве встречу, после чего избили потерпевшего и похитили, запихнув в его же «Киа Рио». Так они добрались до Новосаратовки, где продолжили избиение и, угрожая ножом, требовали деньги. Угрозы, однако, ни к чему не привели, и злодеи отобрали у мужчины телефон за 7 тысяч рублей.