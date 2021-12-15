В Петербурге вынесен приговор одному из похитителей человека с проспекта Большевиков

Первый обвиняемый по делу о похищении человека в Невском районе Петербурга выслушал приговор. Суд за киднеппинг, вымогательства, разбой и угон назначил Фарруху Тулаеву 4,5 года в колонии строгого режима. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба городской прокуратуры.



Суд установил, что в ночь на 13 сентября 2020 года Тулаев и соучастники напали на потерпевшего у дома № 81 по проспекту Большевиков, запихнули его в автомобиль и вывезли в деревню Новосаратовку Всеволожского района. Там жертве угрожали ножом и требовали 150 тысяч рублей.

