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    Пешеходы, попавшие под мотоцикл в Репино, в тяжелом состоянии

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    Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-166152497_22355" class="io-leave-page _" target="_blank">«Мотосолидарность ДТП»</a>
    Скриншот видео из группы «Мотосолидарность ДТП»
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    По уточненным данным, ДТП с мотоциклом и пешеходами, произошедшее утром 25 июля в Курортном районе Петербурга, имело серьезные последствия для здоровья последних. Ранее очевидцы сообщали, что их увезли в больницу.

    В 9:25 у дома 5 по Зеленогорскому шоссе байкер на мотоцикле Yamaha сбил на пешеходном переходе двух человек — 1988 и 2002 годов рождения, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии (ранее о пострадавших сообщали только очевидцы).

    Момент ДТП попал на видео. На записи, опубликованной в группе «Мотосолидарность ДТП», видно, что пешеходы начали переходить дорогу, когда им уже горел красный, а водителям включился зеленый. Стоявшие на светофоре водители их видели и пропустили, а ехавший по правому краю дороги байкер мог не заметить их вовремя.

    По предварительным данным, мотоциклист был трезв, добавляют в главке. По факту произошедшего ведется проверка, полиция устанавливает все детали ДТП.

    Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-166152497_22355" class="io-leave-page _" target="_blank">«Мотосолидарность ДТП»</a>
    Скриншот видео из группы «Мотосолидарность ДТП»

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