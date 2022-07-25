Пешеходы, попавшие под мотоцикл в Репино, в тяжелом состоянии

По уточненным данным, ДТП с мотоциклом и пешеходами, произошедшее утром 25 июля в Курортном районе Петербурга, имело серьезные последствия для здоровья последних. Ранее очевидцы сообщали, что их увезли в больницу.

В 9:25 у дома 5 по Зеленогорскому шоссе байкер на мотоцикле Yamaha сбил на пешеходном переходе двух человек — 1988 и 2002 годов рождения, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии (ранее о пострадавших сообщали только очевидцы).